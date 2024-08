Kampf ums Überleben: Forstarbeiter nach Unfall in künstlichem Tiefschlaf

Gestern am späten Nachmittag wurde das Rote Kreuz Steiermark zu einem schweren Forstunfall nach Piberegg gerufen. Im Zuge von Forstarbeiten wurde ein 45-jähriger Mann von einem Baum schwer am Kopf und Körper getroffen und wurde gleichzeitig unter dem Baum eingeklemmt. Die Rettungskette wurde durch die Frau des Verunfallten ausgelöst, die gemeinsam mit deren Kind Augenzeugen des Unfalls wurden. Die Frau des Verunfallten hat auch einen Nachbarn zur Hilfe gerufen, dem es gelang, den Schwerverletzten unter dem Baum zu befreien.

Schwerverletzter nicht ansprechbar

Die Unfallstelle befand sich mitten im Wald, was die Zufahrt für den Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug erschwerte, und die letzten 100 Meter mussten zu Fuß zurückgelegt werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle war der Verletzte nicht ansprechbar. Der nachalarmierte Notarzthubschrauber C11 aus Klagenfurt traf kurz danach am Unfallort ein. Auf Grund der schwerwiegenden Verletzungen, musste der Verunfallte vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, und wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber in kritischem Zustand ins Klinikum Klagenfurt geflogen.