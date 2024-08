Coldplay Party beginnt: Konzertreihe im Happel-Stadion startet heute

Chris Martin und Co gastieren in Wien.

Ganze vier Shows wird man im Rahmen der „Music of the Spheres“-Tour in der Bundeshauptstadt bestreiten. Die Events finden laut dem Veranstalter und der Polizei unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Karten waren in wenigen Stunden weg

Die Band um Frontmann Chris Martin hat in ihrem rund 25-jährigem Bestehen eine erstaunliche Wandlung vom Indie-Phänomen zur Stadion-Poprock-Combo vollzogen. Als solche bespielte man das Wiener Stadion zuletzt im Juli 2017. Nun legt man am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und aufgrund der großen Nachfrage – die Karten für die Bombast-Shows waren innerhalb weniger Stunden vergriffen – mit einem Zusatzkonzert am Sonntag nach. Seitens des Veranstalters Live Nation und der Wiener Polizei gab man sich im Vorfeld der Großveranstaltungen optimistisch, diese auch durchzuziehen. Allerdings müssen sich Besucher auf verstärkte Zutrittskontrollen und Personendurchsuchungen und dementsprechend auf längere Wartezeiten einstellen, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit.