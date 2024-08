Anstieg der Bergtoten in Salzburg: Bereits 33 Todesopfer in diesem Jahr

Über 200 Einsätze verzeichnete die Bergrettung heuer bereits im Juli und August in Salzburg.

Über 200 Einsätze verzeichnete die Bergrettung heuer bereits im Juli und August in Salzburg.

Veröffentlicht am 21. August 2024, 07:15 / ©Bergrettung Villach

Mehr Menschen in den Bergen, mehr Unfälle

Balthasar Laireiter, Landesleiter der Salzburger Bergrettung, erklärt gegenüber dem ORF den Anstieg der Unfallzahlen durch die wachsende Beliebtheit des Bergsports: „Der Berg boomt ohne Ende. Es sind sehr viele Leute unterwegs, was zu einer höheren Unfallhäufigkeit und mehr Todesfällen führt.“

Warnung vor Gewittern und unzureichender Planung

Laireiter betont die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung bei Bergtouren. Besonders bei Gewittern würden immer wieder unvorsichtige Wanderer und Alpinisten in Not geraten. „Gute Tourenplanung ist das A und O, egal ob im Sommer oder Winter. Kondition und die Wettervorhersage, besonders bei Gewittern, müssen berücksichtigt werden.“ In diesem Jahr kam es bereits zu einem tödlichen Blitzschlag.

Ehrenamtliche Bergretter im Dauereinsatz

Im Bundesland Salzburg stehen mehr als 1.500 ehrenamtliche Bergretter im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 07:23 Uhr aktualisiert