Bewusstlos auf der Fahrbahn: 12-Jähriger nach E-Scooter-Sturz verletzt

Am Montag um 19.10 Uhr fuhr ein zwölfjähriger Bub aus dem Bezirk Villach mit einem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in Landskron und kam plötzlich aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Der Bub blieb vorerst bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Eine zufällig vorbeikommende Passantin leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war der Bub wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Er wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht.