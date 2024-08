Hoher Anstieg: So viele Klimatickets wurden heuer in Graz schon verkauft

So wurden heuer von Jänner bis Juni mehr als 44.000 KlimaTickets verkauft, ein Plus von knapp 47 % im Vergleich zum Jahr 2023. Ebenso rekordverdächtig verlief der Verkauf im Monat Juni. Es wurden insgesamt 5.315 Klimatickets verkauft, das sind in einem Monat 660 Stück mehr als im Juni im Vorjahr. Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner weiß: „Straßenbahnen und Busse sind attraktive Verkehrsmittel, sie sind schnell und bieten großen Komfort. Mit dem KlimaTicket Steiermark setzen wir einen wichtigen Impuls für alle, die unkompliziert und flexibel unterwegs sein möchten – egal ob in Graz oder in der ganzen Steiermark. Die positiven Verkaufszahlen bestätigen eindrucksvoll, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern und den Klimaschutz voranzutreiben.“

Tendenz zu Langzeittickets steigt

Generell sei bei den Ticketverkäufen eine erfreuliche Tendenz in Richtung Langzeittickets zu beobachten. So ist die Anzahl an verkauften Tickets bei allen Ticketkategorien außer dem KlimaTicket von Jänner bis Juni 2024 im Vergleich zu Jänner bis Juni 2023 rückläufig. Das betrifft sowohl Einzelfahrscheine (bis 24-Stundenkarten) als auch Zeitkarten (ab Wochenkarten). „Die Zahl der Besitzer:innen von Öffi-Dauerkarten legt nach den coronabedingten Verkaufsrückgängen wieder deutlich zu. Ein deutliches Signal, dass das Angebot der Graz Linien immer beliebter wird“, freuen sich auch Holding Graz-CEO Wolfgang Malik und Holding Graz-Vorstandsdirektor Mark Perz. „Mit Investitionen in den Fuhrpark und die Infrastruktur wie z.b. die Innenstadtentlastung oder den zweigleisigen Ausbau der Linie 5 Richtung Puntigam attraktivieren wir den ÖV in Graz auch weiterhin ganz im Sinne der Kund:innen“.