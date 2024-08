Tage der Alpen-Adria-Küche: Kulinarische Genüsse im Herzen von Klagenfurt

Vom 5. bis 22. September steht die Klagenfurter Innenstadt ganz im Zeichen des Alpen-Adria-Gedankens. In diesem Zeitraum finden nämlich wieder die Tage der Alpen-Adria-Küche statt. Bei dieser kulinarischen Veranstaltung treffen Gastköche aus dem Alpen-Adria-Raum auf Spitzenköche der heimischen Szene. Das gemeinsame Ziel: die Gäste mit kulinarischen Schmankerln aus der Region verwöhnen.

Vielfältiges kulinarisches Programm

Im Rahmen der Tage der Alpen-Adria-Küche finden in der Klagenfurter Innenstadt im September zahlreiche kulinarische Veranstaltungen statt: Vom Winzerfest ab dem 5. September in der Osterwitzgasse über internationale Themenabende wie „Gardasee trifft Wörthersee“ am 11. September im Forellenhof Jorde bis hin zum Lakeside-Park-Alpe-Adria-Kirchtag, der am 19. September über die Bühne geht, ist für alle Geschmäcker etwas dabei. Ein Highlight ist die Alpen-Adria-Genussmeile, die vom 19. bis 21. September im historischen Zentrum von Klagenfurt stattfinden wird. Dort präsentieren hochkarätige Produzenten aus Friaul, Veneto, Kärnten, der Steiermark und Slowenien. Das aktuelle Programm mit allen Veranstaltungen ist online einsehbar.