Graz Airport: Diese Kooperation wird nun für fünf Jahre verlängert

„Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit dem Flughafen Graz ist eine echte Win-Win-Situation: Während wir die Planai und Region Schladming-Dachstein als führende Top-Destination für Gäste aus dem In- und Ausland weiter etablieren, profitiert der Graz Airport durch gezielte Werbemaßnahmen in der Region. Diese Kooperation stärkt nicht nur unsere Position als größtes steirisches Freizeitunternehmen, sondern hebt auch die Marke Graz Airport als wichtiges Drehkreuz hervor – eine Erfolgsgeschichte, die wir in den kommenden fünf Jahren gemeinsam weiterschreiben“, so Dir. Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH.

Partnerschaft geht in die Verlängerung

„Diese Partnerschaft und die dazugehörenden Aktivitäten sind ein perfektes Werkzeug, um gegenseitig zur Erhöhung der Markenbekanntheit beizutragen“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „So begrüßt das WM-Maskottchen Hopsi vor dem Terminal bzw. bei den Gepäckbändern auf sympathische Art und Weise die Flughafengäste, während das Graz Airport Logo auf dem Skygate in Schladming z. B. bei den Übertragungen des Nachtslaloms international für Aufmerksamkeit sorgt. „Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind durch diese Kooperation unser „offizieller Partner“, was bedeutet, dass wir uns gegenseitig unter anderem auch auf den verschiedensten (Kommunikations-) Ebenen unterstützen“, berichtet Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Dadurch lassen sich Ressourcen bündeln bzw. neue Synergien finden, die uns dabei helfen, auch international bekannter zu werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 12:53 Uhr aktualisiert