Unverzichtbarer Schutz seit 40 Jahren für Frauen und Kinder

„1984 wurde die erste Anlaufstelle für gewaltbetroffene Frauen und Kinder gegründet. Seither bietet das Frauenhaus Klagenfurt Schutz und Unterkunft für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind“, heißt es auf der Website des Frauenhauses Klagenfurt. Geboten wird Schutz und Unterkunft, Beratung und Kinderbetreuung. Auch ist das Frauenhaus rund um die Uhr für Schutzsuchende erreichbar und bietet sofortige Hilfe an. In Klagenfurt seien stets neun bis zehn Betten belegt, in den letzten 40 Jahren haben 2500 Frauen und noch mehr Kinder im Frauenhaus Schutz gefunden, heißt es laut Medienberichten.

Gründung 2. Mai 1984 in Klagenfurt

Im Oktober 1982 wurde der Grundstein für die Gründung des gemeinnützigen Kärntner Vereins gelegt. Ziel waren die wirksame Soforthilfe und soziale Hilfe für misshandelte oder bedrohte Frauen und deren Kinder und in weiterer Folge die Schaffung einer Einrichtung zu deren vorübergehenden Aufnahme, heißt es auf der Website des Frauenhauses Klagenfurt. Insgesamt gibt es vier Frauenhäuser in Kärnten. Die Festveranstaltung findet am 17. Oktober mit „Nachrichten aus dem Hier und Jetzt“ im Künstlerhaus/Klagenfurt statt. Die Fachtagung „die vielen Gesichter der Gewalt“ im Seeparkhotel/Klagenfurt ist am 18. Oktober.