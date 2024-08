Martin Ho schließt letztes Wiener Restaurant – Dots geht nach Dubai

Veröffentlicht am 21. August 2024, 08:44 / ©Canva Montage 5 Minuten

Streit um ausstehende Löhne

Laut Berichten von Zackzack haben alle Mitarbeiter des Lokals gekündigt, nachdem monatelang Löhne ausständig waren. Die Arbeiterkammer (AK) klagt seit März auf Lohnzahlungen von insgesamt 240.000 Euro, die 44 Beschäftigten in verschiedenen Dots-Lokalen zustehen. Die Dots-Gruppe bestreitet jedoch eine Verbindung zu diesen Klagen und erklärt, dass die betroffenen Unternehmen nicht zur Dots-Group gehören. Ludwig Dvořák von der AK Wien kritisiert die Vorgehensweise: „Sobald es ernst wird, geht die Betreibergesellschaft in Konkurs und wird durch ein neues Unternehmen ersetzt.“ Die Forderungen müssen dann erneut geltend gemacht werden, was den Prozess verzögert.

Dots zieht nach Dubai

Während der Streit um die Löhne anhält, bereitet Ho die Expansion der Dots-Gruppe in den arabischen Raum vor. Bis Ende des Jahres soll das Dots DXB in Dubai eröffnet werden, mit einem neuen Designkonzept des Künstlers Michel Comte. Die österreichischen Betriebe bleiben bestehen, und ein neues Restaurant in Wien ist ebenfalls geplant. Ho betont, dass die Dots-Group weiterhin eng mit Wien verbunden bleibt.