Nach Extrateller-Eklat: Steuersenkung für Gastronomie gefordert

Die Gastronomiepreise in der Wörtherseeregion sind häufiger das Thema hitziger Diskussionen Zuletzt sorgte ein Vorfall für Furore, bei dem ein Gast acht Euro für einen Extrateller in einem Lokal am Wörthersee zahlen musste. Nun meldet sich Günter Burger, der freiheitliche Vizepräsident der Wirtschaftskammer Kärnten, zu Wort.

Wörtherseegastronomie als „Kärntens Visitenkarte im Sommertourismus“

„In der aktuellen Diskussion über das Preisniveau der Wörthersee-Gastronomie darf nicht von möglicherweise notwendigen Einzelentscheidungen auf die Gesamtsituation geschlossen werden“, erklärte Burger in einer Presseaussendung. Faktum sei, dass die Gastronomen im Sommer unter schwersten Bedingungen Höchstleistungen erbringen würden, die Kärntens Visitenkarte im Sommertourismus seien. Mit 58 Haubenlokalen sei die Dichte an ausgezeichneten Betrieben in Kärnten außergewöhnlich hoch. Gerade in diesem Segment sei es besonders schwierig, mittel- und langfristig erfolgreich zu kalkulieren.

Steuerliche Entlastung der Gastronomen gefordert

Burger sieht die Politik in der Verantwortung, durch Entlastung der Gastronomen gegen zu hohe Preise anzugehen: “An die Politik richtet sich die Aufforderung, die Tourismusbetriebe steuerlich zu entlasten, damit diese ihr Publikum zu attraktiven Preisen bewirten könnten. Ein Preisdeckel bei Lebensmitteln oder eine Senkung der Energiekosten wären Maßnahmen, die auch der Gastronomie gut tun würden. Ganz zu schweigen von steuerlichen Entlastungen für die Löhne der Mitarbeiter!”