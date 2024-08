Tödlicher Ausgang: Paragleiter erlag seinen Verletzungen

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 21. August 2024, 09:14

Gestern ereignete sich auf der Emberger Alm im Bezirk Spittal an der Drau ein Paragleiterunfall: Der Gleitschirm eines 56-jährigen Deutschen klappte während des Flugs zusammen, woraufhin der Mann 60 Meter in die Tiefe stürzte. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Lienz geflogen. Wie die Polizei heute bekannt gab, ist der verunfallte Gleitschirmpilot in der Nacht auf heute im Bezirkskrankenhaus Lienz seinen schweren Verletzungen erlegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 09:23 Uhr aktualisiert