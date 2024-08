Tresor-Diebe erbeuteten mehrere Tausend Euro

Veröffentlicht am 21. August 2024, 09:14 / ©Fotolia.com

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einem Hotelbetrieb in Villach und stahlen aus den Büroräumlichkeiten einen Tresor samt Bargeld in Höhe von einigen Tausend Euro. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest, heißt es im Polizeibericht der Landespolizeidirektion Kärnten.