Gefahr in Verzug: Drogenlenker düst mit ramponiertem Wohnwagen durch Graz

„Mit diesem Gefährt wird die Sommerrundreise schnell zum Abenteuer“, beginnt der Beitrag auf der Facebookseite der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein Abenteuer, das vermutlich schnell ein schlimmes Ende hätte nehmen können.

Drogenlenker macht Grazer Straßen unsicher

So machte kürzlich ein Lenker mit einem umgebauten, in die Jahre gekommenen Campingwagen mit italienischer Zulassung die Straßen in Graz unsicher. Als wäre dies nicht genug, stand der Mann dabei auch noch unter Drogeneinfluss, wie die Polizei mitteilt. Das Fazit ist eindeutig: „Gefahr in Verzug“. Die Verkehrsinspektion Graz-II untersagte also die Weiterfahrt. Auch die Kennzeichen und der Führerschein des Mannes mussten abgegeben werden. Im Fahrzeug befanden sich zudem noch drei weitere Personen sowie drei Hunde, die nicht gesichert waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 09:20 Uhr aktualisiert