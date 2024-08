Schwerer Motorradunfall auf der A2: Autobahn musste gesperrt werden

Ein 51-jähriger slowenischer Staatsbürger lenkte am 20. August 2024, gegen 18.05 Uhr einen Lkw auf dem ersten Fahrstreifen der A 2 in Fahrtrichtung Wien durch das Stadtgemeindegebiet von Wiener Neustadt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-jähriger Mann aus Wiener Neustadt mit einem Motorrad über die Auffahrtsrampe auf die A2 in die gleiche Richtung. Bei Straßenkilometer 43,9, in einer Kurve, kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links, touchierte den Lkw seitlich und kam zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen schweren Grades und kam bewusstlos auf dem Beschleunigungstreifen zu liegen.

Erste Hilfe von Verkehrsteilnehmern

Von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern wurde sofort Erste Hilfe geleistet. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht. Die A 2 in Fahrtrichtung Wien war im Bereich der Unfallstelle in der Zeit von 18.30 bis 18.55 Uhr zur Gänze gesperrt und bis 20.45 Uhr nur erschwert passierbar. Eine Umleitung war eingerichtet.