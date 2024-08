Leben retten: Große Blutspende-Aktion in Grazer Einkaufszentrum

Der Vorrat an Blutkonserven in der Steiermark ist bekanntlich sehr knapp. „Umso wichtiger ist es, die Möglichkeit zu bieten, einfach und unkompliziert Blut spenden zu können“, so Centerleiterin Heike Heinisser über die Blutspende-Aktion am Freitag, 30. August von 14 bis 18 Uhr bei ihr im Shopping Nord. „Blutspenden rettet Leben – und da wollen wir als Vorbild vorangehen“, so Heinisser weiter. Im Obergeschoss des Einkaufszentrums – in der Nähe des Media Marktes – findet die Aktion statt, welche hochprofessionell durch das Österreichische Rote Kreuz durchgeführt wird. „Um es so einfach wie möglich zu halten, wird keine Vor-Anmeldung benötigt. Einfach vorbeikommen und Blut spenden – jeder Tropfen zählt“, so die Centerleiterin abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 10:01 Uhr aktualisiert