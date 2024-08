Von der Buchhalterin zur Beauty-Queen: Permanent-Make-up-Studio eröffnet

Die 28-jährige Jungunternehmerin hat in Stadelbach ein Permanent-Make-up-Studio eröffnet.

Gute Nachrichten für alle Schönheitsköniginnen in Stadelbach: Dort hat am 5. August ein neues Permanent-Make-up-Studio eröffnet. Die Chefin ist die 28-jährige Janine Let, die sich mit dem Studio ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt hat.

Von der Buchhalterin zur Make-up-Artistin

Die Jungunternehmerin und Mutter von zwei kleinen Kindern hat im zweiten Bildungsweg die Ausbildung zur Permanent-Make-up-Artistin gemacht. „Davor war ich gelernte Buchhalterin“, erklärt die 28-Jährige gegenüber 5 Minuten. Die Fähigkeiten, die sie in ihrem früheren Beruf erworben hat, kommen ihr auch als Permanent-Make-up-Artistin zugute: „Ich bringe vor allem ein hervorragendes Verständnis für Präzision und Detailgenauigkeit mit“, lässt uns Janine Let wissen. Gepaart mit einer großen Leidenschaft für Ästhetik und Schönheit ein perfekter Ausgangspunkt für die Eröffnung eines Permanent-Make-up-Studios.

Vielfältiges Angebot und ein Herzensprojekt

Auf die Kundinnen warten vielfältige Behandlungen von Lippenpigmentierungen und Wimpernkranzverdichtungen über dauerhaften Lidstrich und Narbenbehandlungen bis hin zu Augenbrauenoptimierungen. Für Frauen, die an Krebs leiden, hat Janine Let ein besonderes Angebot: „Mein besonderes Herzensprojekt ist die kostenlose Permanent-Make-up-Behandlung von Krebspatientinnen – bezahlt wird mit einem Lächeln!“