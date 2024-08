Auto kracht in Auslagefenster: Feuerwehr im Einsatz

Veröffentlicht am 21. August 2024, 11:32 / ©Freiwillige Feuerwehr Zeltweg Stadt

Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt wurde am Dienstag zu einer technischen Hilfeleistung in das Stadtgebiet von Zeltweg alarmiert. „Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein PKW in das Auslagefenster eines Geschäftslokales, wobei das Fensterportal vollständig beschädigt wurde“, berichten die Einsatzkräfte.

Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert, lose Glasteile entfernt und die Schadstelle provisorisch mit Planen abgedeckt. Verletzt wurde beim Unfallhergang glücklicherweise niemand. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz schließlich beendet und wieder ins Rüsthaus eingerückt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 12:24 Uhr aktualisiert