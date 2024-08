Trinken aus der Sattnitz als Mutprobe?

Seit Ende Juli wird vom Baden in der Sattnitz in Klagenfurt abgeraten. In den Wasserproben wurden Enterokokken-Bakterien festgestellt, welche Durchfall auslösen. Anfang August gab es eine vorsichtige Entwarnung seitens der Stadt Klagenfurt. Das Baden sei nur von der Schleuse aufwärts bis zum See aufgrund der Werte unbedenklich. Zwischen der Schleuse Süduferstraße bis Ebenthal wird daher seitens der Stadt Klagenfurt empfohlen, nicht zu baden.

Mutprobe mit Durchfall im Anschluss?

Eine Leserin wandte sich schockiert an uns: „Die trinken aus der Sattnitz obwohl da ja gerade eine ‚Sperre‘ ist wegen den Bakterien.“ Anbei bekamen wir den Screenshot eines Videos aus der Instagram-Story der Klagenfurt Elite.

©Screenshot Klagenfurt Elite Instagram Story Aktuell sei die Keimbelastung in der Sattnitz immer noch vorhanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 11:46 Uhr aktualisiert