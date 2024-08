Albtraum in der Nacht: Vermummter Einbrecher überrascht Frau im Schlafzimmer

Heute Nacht gegen 3 Uhr verschaffte sich ein vorerst unbekannter Täter unbefugt Zutritt in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt. Mit einer Leiter, die hinter dem Haus abgestellt war, kletterte er in den ersten Stock und stieg von dort aus durch ein geöffnetes Fenster in das Haus ein. Als die 33-jährige Hausbesitzerin ein Geräusch hörte und das Licht im Schlafzimmer einschaltete, bemerkte sie, dass eine männliche Person mit vermummten Gesicht im Raum stand.

Erfolgreiche Fahndung

Der Tatverdächtige stahl noch einen Schlüsselbund und flüchtete anschließend durch das Fenster im Badezimmer. Nach der Anzeigeerstattung wurde eine örtliche Fahndung nach dem Tatverdächtigen eingeleitet. Dieser konnte im Nahbereich des Tatortes mit seinem Fahrzeug angehalten werden. Im Fahrzeug war noch ein Beifahrer, ein 35-jähriger Mann aus Klagenfurt. Bei diesem konnte bei einer Durchsuchung eine unbekannte Menge an Suchtgift in Form von Tabletten und weißem Pulver sichergestellt werden.

Armbrust und Küchenmesser

Im PKW wurde noch eine Armbrust sowie ein Küchenmesser vorgefunden, obwohl gegen beide Personen bereits ein behördliches Waffenverbot besteht. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Diesbezüglich werden noch weitere Erhebungen vom operativen Kriminaldienst des SPK Klagenfurt durchgeführt. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Tatverdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.