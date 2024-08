Mordprozess: 27-jähriger Somalier legt Geständnis ab

Veröffentlicht am 21. August 2024, 11:47 / ©pexels / Towfiqu

Der Angeklagte bekannte sich schuldig, sowohl den Mord als auch den versuchten Mord an einem weiteren Somalier begangen zu haben. Außerdem gestand er, Justizwachebeamte angegriffen zu haben. Trotz seines Geständnisses nannte er kein Motiv für die Tat, äußerte jedoch Bedauern gegenüber der Familie des Opfers.

Hintergrund der Tat

Der 27-jährige Angeklagte war erst wenige Wochen vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen anderer Gewalttaten inhaftiert war. Am Tatabend hatte er zusammen mit Landsleuten in einer Wohnung in Salzburg-Lehen Alkohol konsumiert. Es kam zu lauten Auseinandersetzungen, die schließlich auf der Straße eskalierten. Dort soll der Angeklagte ein Küchenmesser gezückt und dem 34-jährigen Opfer fünf tödliche Stiche versetzt haben. Ein weiterer Somalier, der das Geschehen beobachtete und um Hilfe rief, wurde vom Angeklagten verfolgt, konnte jedoch fliehen.

Brutale Tat und Angriffe auf Justizwachebeamte

Nachdem das Opfer bereits am Boden lag, soll der Angeklagte erneut zugestochen haben, wobei die Klinge in dessen Rücken steckenblieb. Der 34-jährige, ein Vater von 14 Kindern, erlag seinen schweren Verletzungen. Wenige Stunden nach der Tat wurde der Verdächtige festgenommen. Während seiner Befragung soll er wiederholt Justizwachebeamte angegriffen haben.

Urteil noch ausstehend

Dem Angeklagten drohen im Falle eines Schuldspruchs bis zu 20 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe. Ob das Urteil noch am Mittwoch oder erst am Donnerstag gefällt wird, war zunächst unklar.