Nach Felssturz: Straßensperre in Maria Rain wieder aufgehoben

Die Gemeindestraße in Maria Rain wurde wieder freigegeben.

Die Gemeindestraße in Maria Rain wurde wieder freigegeben.

Veröffentlicht am 21. August 2024, 11:56 / ©5 Minuten

Gestern kam es im Gemeindegebiet von Maria Rain zu einem Felssturz. Eine erste Begehung durch den Kärntner Landesgeologen ergab, dass es in dem Gebiet jederzeit zu weiteren Felsstürzen kommen könnte. Aus diesem Grund wurde gestern Abend eine Totalsperre der Gemeindestraße in Maria Rain veranlasst. Heute wurde die Situation noch einmal neu evaluiert. Wie die Polizei in einer Presseaussendung bekannt gab, sind aktuell keine weiteren Felsstürze zu erwarten und daher bestehe auch keine weitere Gefährdung. Die Straßensperre wurde aufgehoben.