Noch immer kein Glück: Klagenfurterin am Katschberg weiterhin vermisst

Die Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten steht seit Tagen am Katschberg im Einsatz.

Veröffentlicht am 21. August 2024, 12:09 / ©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten

Am Nachmittag des 11. August wurde eine Frau auf dem Katschberg als vermisst gemeldet. Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, doch die 74-jährige Kärntnerin konnte trotz aller Bemühungen nicht aufgefunden werden. Seit dem 14. August steht auch die Samariterbund-Rettungshundestaffel Kärnten bei der Suchaktion nach der vermissten Klagenfurterin im Einsatz. Auch gestern waren die zweibeinigen und vierbeinigen Helfer auf dem Katschberg unterwegs. Einsatzleiter Franz Blatnik gab dazu bekannt: „Es wurden in zum Teil steilen verwachsenen Gebiet mehrere größere Flächen kettenmäßig abgesucht. Die Abgängige konnte leider nicht aufgefunden werden und auch der Einsatz am 20. August musste ergebnislos abgebrochen werden.“