Glasfasernetz: KELAG-Connect startet Ausbau

Veröffentlicht am 21. August 2024, 12:41 / ©Kelag

Die Kelag setzt ihren Kurs im Ausbau der digitalen Infrastruktur fort und übernimmt die bauliche Umsetzung des Glasfasernetzes in der Gemeinde Baldramsdorf im Bezirk Spittal an der Drau. Die Bauarbeiten zur Erschließung der Gemeinde mit modernster Glasfasertechnologie beginnen Anfang September 2024, heißt es seitens der Media Relations Abteilung der Kelag. Nach Detailplanung werden die Grabungsarbeiten zunächst bei den Mehrparteienhäusern starten. Im Anschluss daran wird das flächendeckende Netz im gesamten Gemeindegebiet errichtet.

Glasfaserausbau ebnet Weg für digitale Zukunft in Baldramsdorf

„Durch den Ausbau des Glasfasernetzes in Baldramsdorf wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und zukunftssichere Infrastruktur gesetzt. Mit einer Investition von knapp 1,5 Millionen Euro profitieren rund 650 Haushalte in Baldramsdorf von den Vorteilen der schnellen Internetverbindung. Die Kundenanschlüsse werden sukzessive mit Beginn des 3. Quartals 2025 freigeschaltet, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind“,sagt Petra Rodiga-Laßnig, Leiterin des Bereichs Telekommunikation der Kelag. Neben dem Glasfaserausbau prüft die Kelag-Connect derzeit auch mögliche Synergieeffekte mit der Kärnten Netz, um gleichzeitig mit dem Baubeginn auch das Niederspannungsnetz zu verstärken und damit leitungsgebundene Infrastrukturen gemeinsam zu verlegen.

Glasfaseranschluss zum Aktionspreis

Interessierte Haushalte haben die Möglichkeit, sich bereits jetzt einen Anschluss zum Aktionspreis zu sichern: Für Eigentümer von Einfamilienhäusern liegt der Preis bei 299 Euro, während Mieter und Eigentümer von Wohnungen für 99 Euro bestellen können. Bestellungen sind sowohl online unter kelag.at/connect als auch über die Kelag-Vertriebsmitarbeiter vor Ort möglich. Um die Bürger bestmöglich über den Glasfaserausbau zu informieren, werden im Herbst 2024 Glasfaser-Sprechstunden im Gemeindeamt Baldramsdorf angeboten. Die konkreten Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.