Millionen warten: Salzburg spielt heute um die Champions League

Ein echtes Finale in Polen

Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders hat den bevorstehenden Champions-League-Showdown gegen Dynamo Kiew als „echtes Finale“ bezeichnet. Durch den russischen Angriffskrieg muss das Spiel in der ostpolnischen Stadt Lublin ausgetragen werden. „Unsere Mannschaft ist jung, hungrig und will sich in der Champions League präsentieren“, sagte Lijnders vor dem Abflug nach Polen. Besonders hob er die spielerische Qualität des ukrainischen Vizemeisters hervor, der eine starke Offensive habe.

Selbstbewusster Saisonstart

Mit vier Siegen und einem Unentschieden in fünf Bundesliga-Partien ist Salzburgs Selbstvertrauen hoch. Lijnders betont, dass die Teilnahme an der Königsklasse hart erarbeitet werden muss. „Wir wollen erneut den guten Fußball zeigen, den wir zuletzt gespielt haben“, so der Trainer. Neben dem Prestige steht auch ein Rekord-Startgeld von knapp 19 Millionen Euro auf dem Spiel. Im Falle eines Ausscheidens würde Salzburg in die Europa League absteigen, wo die Startprämie deutlich niedriger ist.

Dynamo Kiew als harte Nuss

Die Salzburger wissen, dass mit Dynamo Kiew ein spielstarker Gegner wartet. Das ukrainische Team hat sich in der Qualifikation bereits gegen die favorisierten Glasgow Rangers durchgesetzt und beeindruckte auch zuvor mit einem 9:2-Gesamtsieg gegen Partizan Belgrad. „Wir haben gegen eine clevere Mannschaft anzutreten“, warnt Salzburgs Moussa Yeo, der am Wochenende das Siegtor gegen den LASK erzielte.

Zusätzliche Regenerationszeit

Um bestmöglich vorbereitet zu sein, wurde das geplante Bundesliga-Spiel gegen den TSV Hartberg verschoben. „Die Belastung ist hoch, aber jeder Spieler muss bereit sein“, erklärt Lijnders. „Auch die Jungs von der Bank müssen als Gamechanger bereitstehen.“ Auch Dynamo Kiew wird am Wochenende in der ukrainischen Liga nicht antreten, sodass beide Teams ausgeruht in das entscheidende Duell gehen.