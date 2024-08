Steirische Umweltanwältin im UVP-Skandal entlastet

Veröffentlicht am 21. August 2024, 13:37 / ©5 Minuten

Ute Pöllinger, Umweltanwältin des Landes Steiermark, wurde am Mittwoch in Graz vom Vorwurf der falschen Beweisaussage freigesprochen. Die Anklage warf ihr vor, im Zuge der Ermittlungen rund um den UVP-Skandal Anwälte zu Unrecht belastet zu haben. Pöllinger hatte ausgesagt, dass externe Anwälte Bescheide für die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) vorformuliert hätten. Diese Aussagen stützte sie auf Gerüchte, die in ihrer Abteilung kursierten.

Hintergrund zum UVP-Skandal Der UVP-Skandal bezieht sich auf Unregelmäßigkeiten und mutmaßliche Korruption bei diesen Prüfungen, die in der Steiermark seit Jahren für Aufsehen sorgen. Die Prüfungen sind entscheidend, um die Umweltauswirkungen von Bauprojekten zu bewerten und Genehmigungen zu erteilen. Es steht der Vorwurf im Raum, dass bestimmte UVP-Bescheide nicht von den zuständigen Beamten, sondern von externen Anwälten erstellt wurden, die die Interessen von Unternehmen vertreten, die an den Projekten beteiligt gewesen sein sollten. Dieser Verdacht führte zu schweren Anschuldigungen wie Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit gegen mehrere Beamte und Anwälte.

Pöllinger bestritt Aussagen vor Gericht nicht

Vor Gericht bestritt Pöllinger nicht, diese Aussagen gemacht zu haben, betonte aber, dass sie von der Richtigkeit ihrer Behauptungen überzeugt gewesen sei, wie der „ORF“ berichtet. Da jedoch keine eindeutigen Beweise für eine bewusste Falschaussage vorlagen, wurde sie freigesprochen.

Ermittlungen laufen gegen neun Personen

Insgesamt wird gegen neun Personen ermittelt, darunter Sachbearbeiter und Abteilungsleiter, die unter Verdacht stehen, sich der Bestechlichkeit und des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht zu haben. Der abschließende Polizeibericht steht noch aus, und die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

„Wichtiges Urteil für den Natur- und Umweltschutz“

Die Klubobfrau der steirischen Grünen Sandra Krautwaschl, begrüßt das heutige Urteil des Grazer Landesgerichts, das die Umweltanwältin Ute Pöllinger vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen hat. „Das ist ein wichtiges Urteil für den steirischen Natur- und Umweltschutz. Ute Pöllinger ist eine engagierte und kompetente Anwältin für unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Integrität haben dazu beigetragen, gravierende Missstände in der Landesumweltabteilung aufzudecken. Der Freispruch bestätigt ihre Standhaftigkeit und ist ein ermutigendes Signal für alle, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen“, so Krautwaschl.