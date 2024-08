In Lebensgefahr: 30-Jähriger schwer verletzt aufgefunden

Der Mann wurde nach einer Reanimation mit Verdacht auf schwere innerliche Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. Er befindet sich in einem kritischen Zustand. Im Zuge der ersten Erhebungen konnte eruiert werden, dass der 30-Jährige sich zuvor im Bereich des Westbahnhofs mit einem Freund getroffen habe. In weiterer Folge soll ein Mann den 30-Jährigen attackiert und diesem Schläge im Bereich des Gesichts versetzt haben. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Tatverdächtige flüchtete in Richtung Mariahilfer Straße. Durch hervorragende Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsdienst, Ermittlungsbereich Leib/Leben, konnte die Identität des 40- jährigen Tatverdächtigen (StA.: ungeklärt) eruiert sowie polizeiinterne Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien erwirkt werden.

Festnahme des Tatverdächtigen

Beamte der Bereitschaftseinheit Wien („TOSCA“) wurden gestern, dem 20.08.2024 gegen 22.40 Uhr, von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mann, welcher auf den Stiegen im Bereich des Europaplatzes sitzt, eine Schusswaffe bei sich führt. In weiterer Folge wurde mit Bedacht auf die Eigensicherung und auf Grund der den Beamten zugetragenen Informationen eine Identitätsfeststellung bei diesem durchgeführt, der Mann als Tatverdächtiger zweifelsfrei identifiziert und einer Personsdurchsuchung zugeführt. Im Zuge dessen zog er während der Festnahme einen auf den ersten Blick silbernen Gegenstand aus seinem Hosenbund. Durch die Beamten der Bereitschaftseinheit Wien wurde die Situation rasch erkannt, der Gegenstand als mutmaßliche Schusswaffe identifiziert, der Mann zu Boden gebracht und so die Festnahme vollzogen. Die mutmaßliche Schusswaffe stellte sich als Spielzeugwaffe heraus. Der Festgenommene wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. In einer ersten polizeilichen Vernehmung verweigerte er die Aussage. Weitere Ermittlungen laufen.