Spatenstich mit Bürgermeister: öFIBER Glasfasernetz in Paternion

Als größter privat-finanzierter Anbieter offener Glasfasernetze investiert die öGIG 3,5 Millionen Euro in die zukunftsfähige Infrastruktur und damit in schnelles und zuverlässiges Internet im Ort, so laut Presseaussendung der öGIG GmbH. In der heutigen Zeit wachsen die Anforderungen an die Kommunikationsinfrastruktur in sämtlichenLebensbereichen unaufhaltsam, eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ist unerlässlich geworden, heißt es weiter. Die entscheidende Technologie dafür ist die Glasfaser. Heute schafft eine moderne FTTH-Infrastruktur neue Möglichkeiten in Bereichen wie Arbeit, Bildung sowie Freizeit und zählt deshalb zu den aktuell wichtigsten Vorhaben einer Gemeinde.

„Wichtiger Meilenstein“, so Bürgermeister Manuel Müller

„Im Interesse unserer Bevölkerung und Wirtschaftstreibenden hat die Marktgemeinde Paternion die Errichtung der digitalen Zukunftstechnologie aktiv vorangetrieben. Wir freuen uns, wenn die Verlegearbeiten für das öFIBER Glasfasernetz zügig verlaufen und die ersten Anschlüsse aktiviert werden. Der Baustart markiert somit einen wichtigen Meilenstein für unser Gemeindegebiet“, sagt der Bürgermeister von Paternion Manuel Müller. Vom Ausbau des öFIBER Glasfasernetzes in Paternion profitieren Bürgerinnen und Bürger mit 1.600 neuen Anbindungen. Dafür investiert die öGIG eigenwirtschaftlichen 3,5 Millionen Euro.

©Walter Szalay Bürgermeister Manuel Müller beim symbolischen Spatenstich.

Offenen Netzen mit freier Wahl des Internet-Anbieters gehört die Zukunft

Kunden sollen beim Ausbau sowohl von der besten Technologie mit 100% Glasfaser bis ins Haus als auch von einer neutralen Netzplattform profitieren. Der zentrale Vorteil des offenen öFIBER Netzes liege darin, dass Nutzerinnen und Nutzer aus einer Vielzahl von Internetanbietern und deren Tarifen wählen können – die Einschränkung auf einen einzigen Anbieter ist damit ausgeschlossen, heißt es seitens der öGIG. Vielmehr habe die öGIG mit derzeit mehr als 20 Internet-Anbietern eine der modernsten und größten Plattformen im Bereich Glasfaser in Österreich. „Damit ist für ein stets stabiles und ultraschnelles Internet gesorgt – also beste Voraussetzungen für das Arbeiten im Home-Office, das Streaming-Vergnügen für die ganze Familie oder das Fernsehen in höchster Qualität über Internet“, erklärt öGIG Projektleiter Patrick Karasin bei der Spatenstichfeier.

öGIG baut Zukunftstechnologie

Der Glasfaser-Ausbau durch die öGIG – eine 100-Prozent Tochter der Allianz-Versicherungsgruppe und größter privater Errichter von Glasfaser-Infrastruktur – wird privatwirtschaftlich finanziert, so laut Presseaussendung. Die Allianz investiere so in Infrastrukturprojekte und in Werte, die langfristig Bestand haben und für viele Menschen und Generationen die digitale Zukunft sichern sollen. Aktuell sei die öGIG in über 130 Projekten aktiv und investiere allein im Jahr 2024 insgesamt 130 Millionen Euro in die Digitalisierung Österreichs, heißt es weiters.

Projektplanung und Bestellungen

Die Bauarbeiten in Paternion erfolgen durch die Firma Swietelsky. Schon im Winter sollen die ersten Haushalte angeschlossen werden. Die Fertigstellung des Ausbaus sei für Juni 2025 geplant. Interessenten können sich noch einen Anschluss sichern: Eine Bestellung zum Aktionspreis ist möglich, solange die Bauarbeiten im jeweiligen Bauabschnitt im Laufen sind, heißt es in der Presseaussendung der öGIG abschließend.

©Walter Szalay Vertreterinnen und Vertreter der Firma öGIG, Swietelsky und Netceed gemeinsam mit Bürgermeister Manuel Müller sowie Vizebürgermeisterin Claudia Didl beim symbolischen Spatenstich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2024 um 14:32 Uhr aktualisiert