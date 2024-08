Mutter erkämpft 24.800 Euro für Tochter: Finanzamt muss jetzt zahlen

"Eine Steirerin suchte beim Finanzamt für ihre mittlerweile 23-jährige Tochter rückwirkend um erhöhte Familienbeihilfe an - was prompt abgelehnt wurde", erklärt die Arbeiterkammer Steiermark

"Eine Steirerin suchte beim Finanzamt für ihre mittlerweile 23-jährige Tochter rückwirkend um erhöhte Familienbeihilfe an - was prompt abgelehnt wurde", erklärt die Arbeiterkammer Steiermark

„Eine Steirerin suchte beim Finanzamt für ihre mittlerweile 23-jährige Tochter rückwirkend um erhöhte Familienbeihilfe an – was prompt abgelehnt wurde. Die Begründung: Die Behinderung der Tochter sei erst nach dem 21. Lebensjahr eingetreten und sie befinde sich in keiner Ausbildung“, erklärt die Arbeiterkammer Steiermark. Doch die Mutter gab nicht auf – und kämpfte entschlossen um das, was ihrer Tochter zusteht.

„Wir legten Beschwerde ein“

Die Tochter, die seit ihrem 16. Lebensjahr nicht arbeitsfähig ist, wurde von der Bürokratie scheinbar übersehen. „Wir legten jedoch Beschwerde ein und konnten mittels Befunden und Gutachten aufzeigen, dass die Tochter bereits mit 16 Jahren nicht arbeitsfähig war! Mit Erfolg: Die Steirerin erhielt eine Nachzahlung von 24.800 Euro“, heißt es seitens der Arbeiterkammer Steiermark abschließend.