Uni-Projekt beim FreQuency vertreten: Dosen-Upcycling sorgt für Aufsehen

Veröffentlicht am 21. August 2024, 14:51 / ©MUL/Thomas Fazokas

Die Montanuniversität Leoben hat beim diesjährigen FM4-FreQuency Festival in St. Pölten vom 14. bis 17. August ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt. Mit dem Projekt zum „Aludosen-Upcycling“ zog die Uni nicht nur die Aufmerksamkeit der rund 189.000 Festivalbesucher auf sich, sondern beeindruckte auch Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) und Leonore Gewessler (Grünen).

Kreatives Recycling: 37.500 Aludosen werden zu Erinnerungsstücken

In einem Upcycling-Projekt wurden unter der Leitung des Lehrstuhls für Nichteisenmetallurgie rund 37.500 Aludosen eingeschmolzen, um daraus 2.500 einzigartige Magneten und Schlüsselanhänger herzustellen. Die Besucher des Festivals konnten diese umweltfreundlichen Erinnerungsstücke als Souvenir mit nach Hause nehmen. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem FM4-FreQuency Festival realisiert wurde, leistete einen bedeutenden Beitrag zur Müllvermeidung auf Großveranstaltungen und bot einen exklusiven Einblick in die fortschrittlichen Recycling-Technologien der Montanuniversität.

Ministerin Gewessler begeistert von „Upcycling Live“

Am Mittwoch, dem 14. August, besuchte Bundesministerin Leonore Gewessler die Montanuni-Area und nahm persönlich an der „Upcycling Live“-Aktion teil. Das neu entwickelte mobile Verfahren ermöglichte es, Recycling direkt vor Ort durchzuführen und vermittelte den Festivalbesucher*innen auf anschauliche Weise, wie Technik einfach und verständlich präsentiert werden kann. Jeder, der Aludosen sammelte, erhielt ein individuell geprägtes Erinnerungsstück – ein greifbares Beispiel für die Kreislaufwirtschaft in Aktion.

©MUL/Thomas Fazokas Bundesministerin Leonore Gewessler besuchte am Mittwoch, dem 14. August, die Montanuni-Area des Festivalgeländes und nahm auch selbst am „Upcycling Live“ teil.

Bundesminister Polaschek im Austausch über Bildung und Nachhaltigkeit

Am Freitag, dem 16. August, leitete Bundesminister Dr. Martin Polaschek eine Expert*innenrunde zum Thema „Bildung“ im Rahmen des Festivals. Die Diskussion fokussierte sich auf innovative Marketingkonzepte zur Förderung von MINT-Bildungsprogrammen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und beleuchtete die Verknüpfung von Bildung, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

©MUL/Thomas Fazokas Bundesminister Dr. Martin Polaschek (links) und Dr. Christina Holweg, Vizerektorin für Marketing und Stakeholdermanagement der Montanuniversität Leoben (rechts) waren Teil einer Expert*innenrunde im Rahmen des FM4-Frequency Festivals.

Montanuniversität zeigt Zukunftsperspektiven

Das „Upcycling Live“-Projekt der Montanuniversität hat nicht nur für Begeisterung gesorgt, sondern auch den Weg für eine nachhaltige Zukunft aufgezeigt. Es bot eine Lösung für das Problem des Verpackungsmülls bei Großveranstaltungen und setzte ein Zeichen für die Bedeutung von MINT-Studien als Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Parallel präsentierten rund dreißig junge Wissenschaftler der Universität ihre Bachelor- und Masterprogramme, die sich mit modernen Recyclingtechniken, Rohstoffsicherheit und der Energiewende befassen.