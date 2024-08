Zirkus Louis Knie: Was hat es mit den „Aktionskarten“ auf sich?

Veröffentlicht am 21. August 2024, 15:30 / ©5 Minuten

Ab morgen, 21. August ist bis 8. September 2024 gastiert Zirkus „Louis Knie“ am Wasenboden in Villach. Doch seit der letzten Wochen werden für die Aufführungen „Aktionstickets“ an private und offizielle Adressen verschickt.

Verkauf der Karten ist strafbar!

Laut Medienberichten, haben Empfänger der Karten versucht, diese auf den Sozialen-Medien zu verkaufen. Aber Achtung: Der Verkauf dieser „Aktionstickets“ ist strafbar! Auch eine Barablöse gibt es, für die Karten nicht.

45 Minuten vor Showbeginn muss man die Karte einlösen

Mit den Tickets, welche versendet wurden, kann man jedoch nicht einfach in die Zirkusvorstellung hineinspazieren. Man muss die Eintrittskarte bis 45 Minuten vor Beginn der Show gegen eine Platzkarte an der Kasse umtauschen. Das heißt, wenn man erst kurz vor der Vorstellung kommt, gibt es entweder keinen freien Platz mehr oder man muss einen Aufschlag von fünf Euro bezahlen.

Termine

Heute, 21. August, um 18 Uhr ist die Premiere der Show. Bis Sonntag, dem 8. September 2024 finden die Zirkusvorstellungen jeweils mittwochs um 18 Uhr, donnerstags bis samstags von 15.30 bis 19 Uhr und am sonntags von 14.30 bis 18 Uhr statt.