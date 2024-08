ACHTsamkeitsteller: Kreative Aktion für mehr Wertschätzung in Kärntner Gastro

Nach der Aufregung, die der Extrateller um acht Euro in einem Lokal am Wörthersee verursacht hat, hat sich das Kärntner Tourismusportal eine Aktion überlegt, um die Wogen zu glätten. Mit dem #ACHTsamkeitsteller will man für mehr Wertschätzung und ein gutes Miteinander zwischen Kärntner Gastronomen und Kunden sorgen. „Lasst uns gemeinsam die Chance nutzen, die Schlagzeilen rund um den Räuberteller ins Positive zu drehen. Denn Kärnten blickt über den Tellerrand!“, appellieren die Verantwortlichen auf Facebook.

Kreative Ideen um acht Euro

Nachdem sich bereits der Vizepräsident der Kärntner Wirtschaftskammer, Günter Berger, zur Verteidigung der Wörtherseegastronomen aufgeschwungen hat, die im Sommer Höchstleistungen erbringen, zieht nun das Tourismusportal des Landes Kärnten nach. Auf der Facebookseite des Tourismusportals wurde ein Aufruf an die Kärntner Wirte gestartet. Diese sollen einen ACHTsamkeitsteller kreieren. Die Verantwortlichen erklären die Idee folgendermaßen: „Jeder kann hier seine eigenen kreativen Ideen auf den Teller bringen, die den Wert der Lebensmittel widerspiegeln. Der Preis für diesen Teller soll acht Euro betragen.“

Pioniere am Wörthersee

Einige Wörtherseegastronomen sind dem Aufruf bereits gefolgt und haben ihren persönlichen Achtsamkeitsteller kreiert. Die Pioniere sind Electric Garden Wörthersee, Kochwerkstatt, Hotel Rocket Rooms Velden und Hotel Balance am Wörthersee. Mit einem Foto ihres persönlichen Achtsamkeitstellers und einem kurzen Statement dazu, was daran achtsam ist und warum sie teilnehmen, haben sie sich an der Aktion beteiligt. So schreibt etwa Andrea Grossmann vom Hotel Balance am Wörthersee: „Als jahrzehntelanger Slowfoodbetrieb ist uns und ganz speziell mir der sorgsame Umgang mit unseren Nahrungsmitteln ein großes Anliegen. Als Bauernkind habe ich schon früh den Wert unserer Natur und unserer Nahrungsmittel vermittelt bekommen.“