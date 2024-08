Vom Müllwagen gestürzt: Arbeiter erlitt schweres Schädel-Hirntrauma

Ein Müllarbeiter in Linz stürzte vom LKW und erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma.

Veröffentlicht am 21. August 2024, 15:37 / ©pixabay.com/J_Blueberry

Am Mittwochvormittag, den 21. August 2024, war ein Müllwagen der Linz AG in Linz Urfahr unterwegs. Der LKW wurde von einem 35-jährigen Mitarbeiter gelenkt, während sich zwei weitere Arbeiter auf den Trittplatten am Heck des Fahrzeugs befanden. Diese Trittplatten sind mit Haltegriffen ausgestattet und ermöglichen es den Müllwerkern, während der Fahrt schnell auf- und abzuspringen.

Plötzlicher Sturz und schwere Verletzung

Als der LKW gegen 9 Uhr in die Leonfeldner Straße einbog, verlor ein 38-jähriger Arbeiter auf der rechten Trittplatte plötzlich den Halt. Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte er vom Fahrzeug und schlug mit dem Hinterkopf auf der Gehsteigkante auf. Der Mann war sofort bewusstlos, und ein schweres Schädel-Hirntrauma wurde später diagnostiziert. Der dritte Mitarbeiter, der auf der linken Trittplatte stand, erkannte die Situation sofort und gab dem Fahrer ein Notsignal, um den LKW zu stoppen. Gemeinsam mit einer vorbeifahrenden Autofahrerin leisteten die Kollegen umgehend Erste Hilfe und alarmierten den Notarzt. Der Verletzte wurde ins UKH-Linz gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt wird. Der Alkotest beim LKW-Lenker verlief negativ.