Neues Leitspital in Liezen soll Gesundheitsversorgung verbessern

Der Bezirk Liezen erhält ein Leitspital, das die Gesundheitsversorgung der Region entscheidend verbessern soll. Der Bau des neuen Krankenhauses in Stainach-Pürgg ist Teil des „Regionalen Strukturplans Gesundheit“ und soll in Kombination mit dem Klinikum Stainach und einer Stärkung des niedergelassenen Bereichs eine umfassende medizinische Versorgung gewährleisten.

Erweiterte medizinische Versorgung

Das neue Leitspital wird ein erweitertes medizinisches Angebot bieten, das alle bisherigen Krankenhausstandorte im Bezirk abdeckt. Die bisherigen Standorte in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee werden als Gesundheits- und Facharztzentren weitergeführt. Die Gesundheitszentren in Liezen und Admont sind bereits in Betrieb und für die Region Eisenwurzen wird ein weiteres Gesundheitszentrum geplant. Im Bezirk stehen künftig 45 Hausarzt- und 55 Facharzt-Kassenstellen sowie drei Notarztstützpunkte und ein Notarzthubschrauberstützpunkt zur Verfügung.

Umfassende Fachbereiche

Im neuen Leitspital werden zahlreiche Fachbereiche angeboten, darunter Akutgeriatrie, Chirurgie, Frauenheilkunde, Innere Medizin, Orthopädie, Palliativmedizin, Radiologie, Intensivmedizin, Kinderambulanz und Neurologie.

Planung und Kosten

Die Entwurfsplanung für das Leitspital ist abgeschlossen, die Ausführungsplanung hat begonnen. Der rechtskräftige Baubescheid wird für das Frühjahr 2025 erwartet und die Bau-Ausschreibung soll im Herbst 2024 erfolgen. Die Kosten für das Projekt sind in zwei Teile gegliedert: 750.000 Euro für den Betrieb und rund 334 Millionen Euro für die Errichtung des Spitals bis Sommer 2028.

Nachnutzung der bisherigen Standorte

Die bestehenden Krankenhausstandorte in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee werden in Gesundheits- und Facharztzentren umgewandelt. Die detaillierten Pläne zur Nachnutzung werden im September 2024 vorgestellt.

Zufahrt und Anbindung

Das Leitspital wird über eine vierarmige Kreisverkehrsanlage an die Grazer Straße angebunden. Drei Bushaltestellen entlang der Straße sollen den Zugang zum öffentlichen Verkehr verbessern. Zudem wird die Errichtung einer Bahn-Haltestelle von der ÖBB geprüft.