Schulstart in Kärnten: Warum der „Offline-Einkauf“ punktet

Ideale Partner dafür sind die Kärntner Papierfachhandelsgeschäfte und filialisierten Fachhändler. Der Einkauf im stationären Handel vor Ort bietet eine Reihe von Vorteilen, wie Benjamin Kuschnig, Landesgremialobmann des Papier- und Spielwarenhandels, betont: „Alle Produkte können im Geschäft ausprobiert werden. Gerade bei Füllfederhaltern, Schultaschen und Rucksäcken sind das im Hinblick auf die Ergonomie sehr wichtig.“

„Offline-Einkauf“ ist empfehlenswert

Der „Offline-Einkauf“ von Schulartikeln in Kärnten sei aber auch aus anderen Gründen empfehlenswert. Dazu zählen die persönliche Beratung im Geschäft, ein mit den Schulen abgestimmtes Sortiment und die Möglichkeit, alle Produkte vor dem Kauf haptisch zu erleben.

Papierfachhandel ist das ganze Jahr kompetenter Ansprechpartner

„Nicht zu vergessen ist, dass der Papierfachhandel das ganze Jahr über als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Wenn eine Ergänzung oder ein Ersatz benötigt wird, ist der direkte Weg zum stationären Fachhandel am einfachsten. Und sollte einmal etwas nicht ganz passen, wird rasch und unbürokratisch eine Lösung gefunden“, so Kuschnig.

Trend zu hochwertigen Markenartikel

Ein Indiz dafür, dass auch in Kärnten bei der Schulausstattung nicht gespart wird, ist die Tatsache, dass seit Jahren ein Trend zu hochwertigen Markenartikeln zu beobachten ist. Im Einklang damit verzeichnet die Branche eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen und ökologischen Produkten. Der Papier- und Spielwarenhandel hat dieser Entwicklung bereits frühzeitig Rechnung getragen und ist seit 2008 Kooperationspartner der Aktion „Clever einkaufen“, die federführend vom Klimaschutzministerium organisiert wird.

Schultüte soll „Ernst des Lebens“ erleichtern

Einkaufen in Kärnten geht über Schulartikel hinaus, neben den klassischen „Schulstartprodukten“ wie Schultaschen, Hefte und Schreibutensilien werden zunehmend auch kleine Geschenkartikel, Spielwaren und Süßigkeiten gekauft, oft in Kombination mit einer Schultüte. „Das sind nette Zusatzartikel, die den Kleinen den Einstieg oder auch Wiedereinstieg in den „Ernst des Lebens“ erleichtern“, so Kuschnig abschließend