Klagenfurt will Angebot für Jugendliche stärken

In Klagenfurt gibt es bereits acht Jugendzentren.

Es gibt viele Einrichtungen für junge Menschen in Klagenfurt darunter acht Jugendzentren bzw. Youth Points, eine Jugendnotschlafstelle und Streetworker als Anlaufstellen für Jugendliche. Diese Angebote tragen maßgeblich zur Betreuung und positiven Entwicklung der Jugendlichen bei

Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität

Im März dieses Jahres richtete das Innenministerium eine Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität ein. In einer ersten Bilanz betonte der Leiter dieser Gruppe vergangene Woche die Bedeutung präventiver Maßnahmen sowie der Betreuung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Freundschaft pflegen und neue Kontakte knüpfen

Auch in Klagenfurt wird diesem Aspekt große Aufmerksamkeit geschenkt. „Unsere Jugendzentren bieten den Jugendlichen Räume, in denen sie ihre Freizeit gestalten, Freundschaften pflegen und neue Kontakte knüpfen können“, erläutert Vizebürgermeister Ronald Rabitsch.

Regelmäßige Veranstaltungen, Konzerte und Spielnachmittage

Er unterstreicht, dass die Jugendlichen in den Zentren nicht nur beaufsichtigt werden: „In den Klagenfurter Jugendzentren finden regelmäßig Veranstaltungen, Konzerte und Spielnachmittage statt. Zudem bieten wir Unterstützung bei der Jobsuche und bei den Hausaufgaben.“

„Netzwerk an Jugendzentren bereits sehr gut aufgestellt“

Diese Einrichtungen eröffnen jungen Menschen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. „Unser Netzwerk an Jugendzentren ist bereits sehr gut aufgestellt und unser Ziel ist es, in diesem Bereich zukünftig noch mehr zu investieren“, so Rabitsch weiter.

Verlängerung der Subventionsvereinbarungen

In der kommenden Senatssitzung wird der Vizebürgermeister die Anträge zur Verlängerung der Subventionsvereinbarungen mit den Betreibern der Jugendzentren zur Beschlussfassung vorlegen. Zu den geförderten Einrichtungen zählen das Youthpoint St. Ruprecht (betrieben von Pro Mente), der Megapoint und das Kwadrat (KoJA GmbH), die Youthpoints Fischl und Welzenegg (VHS), der Youthpoint Waidmannsdorf (Soziales Jugendwerk DonBosco) sowie der offene Mädchentreff (Equaliz).

Folder mit verschiedenen Angeboten

Zusätzlich hat die Stadt Klagenfurt auf ihrer Webseite einen Folder mit den verschiedenen Angeboten und Einrichtungen für Jugendliche veröffentlicht. Ein weiteres wichtiges Instrument zur Einbindung junger Menschen in die Gestaltung der Stadt ist der Jugendrat, der es den jungen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, aktiv an der Zukunft Klagenfurts mitzuwirken.