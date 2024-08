Tennis-Ikone Sonja Pachta mit 83-Jahren verstorben

Veröffentlicht am 21. August 2024, 17:35 / ©Jill Rose auf Pixabay

Sonja Pachta, eine bedeutende Persönlichkeit im österreichischen Tennissport, verstarb in der Nacht auf Mittwoch in Wien, wie Medien berichten. Mit 83 Jahren endete das Leben der Tennis-Pionierin, die von 1956 bis 1975 zahlreiche Erfolge feierte. Pachta erzielte in ihrer Karriere insgesamt 52 Staatsmeistertitel und bleibt damit eine herausragende Figur des österreichischen Tennis.

Bemerkenswerte Leistungen

Zu den Höhepunkten ihrer Karriere zählen bemerkenswerte Leistungen bei den Wimbledon Championships. 1962 erreichte sie das Achtelfinale im Einzel, unterlag jedoch der berühmten Billie Jean King. 1973 erzielte sie im Mixed-Doppel zusammen mit Peter Pokorny das Viertelfinale. Diese Erfolge unterstreichen Pachtas Einfluss auf das internationale Tennisgeschehen.

Nationaler Erfolg und internationaler Ruhm

Pachta dominierte die österreichischen Tennismeisterschaften und sicherte sich 19 Einzeltitel. Ihre internationalen Erfolge beinhalteten Turniersiege in Städten wie Nizza, Berlin und Beirut. Im Fed Cup trug sie in neun Länderkämpfen und 16 Partien zur Mannschaft bei, was ihre Bedeutung für das österreichische Team bekräftigt.

Nachhaltiges Erbe und letzte Jahre

Nach ihrem Rücktritt vom Tennisgeschäft gründete Pachta ein Schreibwarenunternehmen und blieb bis zu ihrer Pensionierung in der Branche aktiv. Der Österreichische Tennisverband ehrte sie mit dem Rolf-Kinzel-Ring und dem Großen Sportehrenzeichen der Stadt Wien. Ihr Tod wird als großer Verlust für die Tenniswelt betrachtet.

