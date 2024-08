West-Nil-Virus: Auch Fälle in Österreich und Norditalien

Das Europäische Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), übrigens von Pamela Rendi-Wagner geleitet, weiß von bisher 69 Infektionen in neun europäischen Ländern. Noch ist in Österreich vor allem der Raum Wien, Niederösterreich und Burgendland betroffen. Kärnten gerät aber in Gefahr einer Zange zwischen den Infektionsfällen in Norditalien und jenen in Ostösterreich.

Fieber, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit

Wie äußert sich das West-Nil-Virus bzw. die Infektion damit? „Rasch auftretendes Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit, Lymphknotenschwellungen“, beschreiben Ärzte die Symptome. Diese treten in etwa 20 Prozent der Infektionen auf, 80 Prozent verlaufen asymptomatisch. Gegen das West-Nil-Fieber gibt es übrigens keine Medikamente und auch keine Impfung.

Virus wird von Gelsen übertragen

In den allermeisten Fällen wird das Virus von Gelsen übertragen. Deutsche Medien berichten sogar davon, dass die norditalienischen Urlaubsregionen „in Alarmbereitschaft“ wären, weil es in unserem südlichen Nachbarland bereits vier Todesfälle, hervorgerufen von diesem Virus, gebe. Zu den Risikogruppen gehören vor allem ältere Menschen und Menschen mit schwachem Immunsystem.