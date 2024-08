E-Bike-Fahrerin (48) übersah Stein – mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Veröffentlicht am 21. August 2024, 18:20 / ©5 Minuten

Heute Mittag, 21. August 2024 kam eine 48-jährige Frau aus Deutschland mit einem E-Bike auf einem Forstweg in der Gemeinde Greifenburg, talwärts fahrend zu Sturz, weil sie einen Stein übersah. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste vom Rettungshubschraube ARA 3 in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.