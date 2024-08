Motorradunfall in Treffen: 42-Jähriger prallt gegen Leitschiene

„Ein 42 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach Land fuhr Mittwochvormittags mit seinem Motorrad auf der B 98 im Bereich der Marktgemeinde Treffen. Dabei brach ihm aus bisher unbekannter Ursache das Hinterrad aus, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor“, erläutern die Beamten.

Lenker ins LKH Villach eingeliefert

In Folge des Sturzes prallte der Mann gegen eine Leitschiene. Sofort reagierten nachfolgende Verkehrsteilnehmer und leisteten Erste Hilfe, bevor sie die Rettungskette in Gang setzten. „Der Verunfallte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden“, heißt es abschließend.