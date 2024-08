„Zahlungen unterbinden“: Köfer will Bezahlkarte auch in Kärnten

Veröffentlicht am 21. August 2024, 19:12 / ©Canva Montage

„Der Testlauf ist positiv verlaufen. Für die Bundeseinrichtungen ist die Etablierung dieser Karte praktisch fix, die Bundesländer sollen autonom entscheiden können, ob sie das vom Innenministerium entwickelte Projekt übernehmen wollen. Wir vom Team Kärnten verlangen, dass auch Kärnten auf diese Karte setzt, die eine Vielzahl an Vorteilen bietet“, so Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer.

„Zahlungen an Schlepperbanden werden unterbunden“

Größter Vorteil sei laut Köfer, dass durch die Karte verhindert wird, dass Geld ins Ausland abfließt: „Es kann nur das Taschengeld in Höhe von 40 Euro behoben werden. Auch Zahlungen an Schlepperbanden werden so unterbunden.“

„Asylmissbrauch wäre somit ein Riegel vorgeschoben“

Die flächendeckende Einführung dieser Karte für ganz Österreich wäre laut Team Kärnten-Chef nicht nur eine Verwaltungsvereinfachung, sondern würde auch dafür sorgen, dass Österreich in seiner Attraktivität als Asyl-Zielland einbüßt: „Die Maßnahme würde auch sicherstellen, dass das Taschengeld ausschließlich innerhalb Österreichs verwendet werden kann und das Geld nur dafür eingesetzt wird, wofür es vorgesehen ist. Asylmissbrauch wäre somit ein Riegel vorgeschoben.“

Umsetzung des Kartenmodells auch für Kärnten

Grundsätzlich, müsse es das Ziel sein, im Asylbereich verstärkt auf Sachleistungen, statt auf Geldleistungen zu setzen. Köfer kündigt eine Landtagsinitiative des Team Kärnten an, die es zum Ziel hat, dass auch die Landesregierung die Umsetzung des Kartenmodells für Kärnten sicherstellt.