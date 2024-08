BUS:SI-Linen in Villach boomen: 1,2 Millionen Fahrten in einem Jahr

Auch der Sommerbus fährt noch bis Ende September zu den Stranbädern am Faaker See.

Auch der Sommerbus fährt noch bis Ende September zu den Stranbädern am Faaker See.

Veröffentlicht am 21. August 2024, 19:15 / ©Stadt Villach

Im ersten Quartal lag die Steigerung bei 29 Prozent, im zweiten sogar bei 41 Prozent. „Die massiven Investitionen der Stadt in den letzten Jahren in den öffentlichen Verkehr, in Radinfrastruktur, Mikro-ÖV und den Bus-Taktverkehr leisten einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, freut sich Bürgermeister Günther Albel.

1,2 Millionen Fahrten von Juli 2023 bis Juni 2024

Ein weiterer Beleg für die zunehmende Beliebtheit sind die Fahrgastzahlen: 1,2 Millionen Fahrten wurden von Juli 2023 bis Juni 2024 gezählt. Davon mehr als 700.000 in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres. Die meisten Fahrgäste gab es mit 131.131 im April.

„Öffi-Angebote weiter attraktiveren“

„Das starke Plus ist erfreuliche Folge unserer Bemühungen. Dennoch arbeiten wir stetig daran, das Öffi-Angebot weiter zu attraktiveren“, sagt Stadtrat Sascha Jabali Adeh: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die das Angebot in Anspruch nehmen und so zum Klimaschutz beitragen.“

Sommerbus fährt noch bis Ende September

Ein weiteres beliebtes Angebot ist der Sommerbus. Noch bis Ende September können alle Villacher diesen kostenlosen Busservice zu den Villacher Strandbädern am Faaker See mit der Sommerbuskarte nutzen. Diese gibt’s im Bürgerservice im Rathaus und im BUS:SI-Büro am Hans-Gasser-Platz.