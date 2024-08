„GirlsClub“: Vier Sängerinnen wollen die Schlagerszene aufmischen

Wenn Theresa aus Österreich, Gina aus Norwegen, Viktoria aus Deutschland und Chantelle aus Australien die Bühne entern, brennt der Boden. Sexy Outfits, mitreißende Choreos und spektakuläre Feuershows – das ist der „GirlsClub“! Mit ihren Hits wie „Release das Biest“, „Wilde Mädchen – Böse Jungs“ und „Eis Eis Baby“ wollen die Ladies so richtig einheizen.

Vier Frauen, vier Typen, ein Ziel: Party machen!

„Bad Girl“ Theresa, „Die Diva“ Gina, „Baby Girl“ Viktoria und „Sporty“ Chantelle – klingt wie die Besetzung eines Films, ist aber die Realität beim „GirlsClub“. Jede von ihnen bringt ihren ganz eigenen Style mit und gemeinsam zaubern sie eine Show auf die Bühne. Die Idee zu dieser Gruppe wurde aus einer vorherigen Zusammenarbeit geboren: „Ich feuere viele Künstler, wenn sie alles geben sollen immer wieder damit an, dass ich ihnen „Release the beast“ zurufe, um sie zu motivieren!“, lacht Theresa Ritter.

Steirische Produzenten am Werk

Dass der „GirlsClub“ so gut funktioniert, liegt nicht nur an den Ladies selbst. Im Hintergrund ziehen nämlich die kreativen Köpfe Theresa Ritter und die steirischen Produzenten Michael Macher und Dominik Hemmer die Fäden.

Von Griechenland in die Charts?

Die Idee zum Song „Release das Biest“ entstand, als Theresa bei einer Produktion mal wieder ihr Lieblings-Motto brüllte: „Release the beast!“ Gesagt, getan – der Song war geboren. Im Juli 2024 erblickte „Release das Biest“ das Licht der Partywelt, gefolgt vom Musikvideo, gedreht in Griechenland. Doch die Girls ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus: Schon jetzt arbeiten sie an neuen Songs und planen ihre Show für die Wintersaison. Und es gibt bereits erste Erfolge zu feiern: Ihr Song wurde für den Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie Schlager/Partyschlager nominiert! Das Ergebnis erfahren wir im Dezember.