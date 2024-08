Mit Baggerarm weggeschleudert: Arbeiter (49) in Tirol schwer verletzt

Der Schwenkarm eines Baggers führte zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle in Berwang, Tirol. Der verletzte Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Veröffentlicht am 21. August 2024

Am Mittwoch, den 21. August 2024, kam es in Berwang in Tirol zu einem Arbeitsunfall. Gegen 8.50 Uhr wurde ein 49-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle von dem Schwenkarm eines Baggers getroffen. Der Aufprall schleuderte den Mann einige Meter über einen Wall, bevor er auf einem Schotterweg landete.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die auf der Baustelle anwesenden Kollegen reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe. Der verletzte Arbeiter, der afghanischer Herkunft ist, erhielt umgehend medizinische Versorgung durch seine Arbeitskollegen. Nach der ersten Versorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck transportiert. Er erlitt schwere Verletzungen, insbesondere im Bereich des linken Armes.