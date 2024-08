Feuerwehrleute stemmen Traktorbergung mit 34 Einsatzkräften

„Zu einer Traktorbergung wurden die Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr Veitsch-

Radex GmbH & Co und der Freiwilligen Feuerwehr Veitsch-Ort, am Mittwoch, 21.

August 2024 gerufen. Da aus dem verunfallten Fahrzeug geringe Mengen an

Betriebsmittel austraten, errichteten die Kameraden der Betriebsfeuerwehr

unverzüglich zwei Ölsperren im Bereich des Kleinwasserkraftwerkes in Veitsch“, teilt der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag mit.

34 Florianis vor Ort

Um den Traktor sicher zu bergen und die ausgetretenen Flüssigkeiten im Klein-Veitschbach aufzufangen, wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt alarmiert. Insgesamt standen 34 Feuerwehrkräfte im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort mit acht Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt war ebenfalls mit acht Einsatzkräften vor Ort, wie die sowie die Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex mit 18 Kameraden.