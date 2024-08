Auto prallt gegen Baum: Mutter tot, Kind und Beifahrerin schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Oberösterreich: Frontalzusammenstoß fordert eine Tote, Fahrer, Beifahrerin und Kind verletzt.

Veröffentlicht am 21. August 2024, 19:45 / ©5 Minuten

In Eferding, Oberösterreich, kam es am Mittwoch, den 21. August 2024, zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Um etwa 14.55 Uhr geriet ein 25-jähriger afghanischer Asylwerber auf der Michaelnbach-Stauff Landesstraße mit seinem Fahrzeug aus der Spur. Er befand sich auf dem Weg von Waizenkirchen in Richtung Michaelnbach und hatte seine 24-jährige Freundin, seine vierjährige Schwester und seine 44-jährige Mutter im Auto.

Frontalzusammenstoß fordert Todesopfer

Das Auto des Fahrers kam plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Nach dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert. Die Mutter des Fahrers, die möglicherweise nicht angeschnallt war, verstarb noch am Unfallort. Beifahrerin und Kleinkind wurden schwer verletzt und mit dem Rettungswagen sowie dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels gebracht. Der Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Alkotest vor Ort ergab, dass der Fahrer keinen Alkohol konsumiert hatte.

Einsatz der Rettungskräfte und Straßenblockierung

Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Angehörigen am Unfallort. Die Landesstraße L525 war für etwa zwei Stunden gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergungsarbeiten durchzuführen.