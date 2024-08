KFC-Villach: Wo wird die Filiale eröffnen?

Veröffentlicht am 21. August 2024, 20:32 / ©KFC

KFC kommt nach Kärnten, so hieß es im Mai 2024. Das Franchiseunternehmen hat angekündigt, zwei Filialen zu eröffnen. Vor kurzem hatte das Warten endlich ein Ende, denn am 1. August hat Kentucky Fried Chicken (KFC) in Klagenfurt eröffnet.

Standort blieb lange unbekannt

Auch in Villach wurde bekanntgegeben, dass ein KFC-Restaurant fix aufmachen wird. Doch lange stand hinter dem Wann und Wo ein Fragezeichen. Im Juli konnte 5 Minuten herausfinden, dass die Filiale noch diesen Herbst in die Villacher Innenstadt kommt. Doch der Standort blieb lange unbekannt.

„Geheimnis“ gelüftet

Das „Geheimnis“ ist gelüftet: Die Hähnchenkette zieht in den ehemaligen McDonald’s am Villacher Hauptplatz ein, nur wenige Meter weiter befindet sich mit „Chickies“ jedoch ein Mitbewerb, so heißt es seitens der Medienberichte. Die Bautätigkeiten sind nicht zu übersehen, denn das Gebäude wird für das Franchiseunternehmen renoviert und umgebaut.