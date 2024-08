Mit Mountaincart über Böschung: Kind (5) und Vater (25) im Krankenhaus

Veröffentlicht am 21. August 2024, 20:53 / ©Thomas Kaiser

Ein 25-jähriger Israeli lieh sich am 21. August 2024 bei der Bergstation der Zeinisbahn im Gemeindegebiet von See ein sogenanntes Mountaincart aus. Gegen 14.20 Uhr geriet der Mann, welcher seine 5-jährige Tochter vermutlich am Schoß mitführte, aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte ca. acht Meter über eine steile Böschung ab.

Mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Innsbruck

Dadurch zog sich das Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen.