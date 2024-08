Sonnenschein dominiert den Donnerstag in der Steiermark

„Am Donnerstag lösen sich regionale Hochnebelfelder, wie etwa im Ennstal und Oberen Murtal, am Vormittag auf und dann ist es im ganzen Land durchwegs sonnig. Ein paar hohen Wolken zeigen sich am Himmel“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag zeigen sich nur noch vereinzelte kleine Quellwolken über den Bergen. Der Wind weht spürbar schwächer als in den vergangenen Tagen. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei frischen 10 bis 16 Grad und steigen bis zum Nachmittag auf angenehme 23 bis 26 Grad.