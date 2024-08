Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad am Donnerstag in Österreich

Veröffentlicht am 21. August 2024, 21:34 / ©VinziWerke

Das Wetter bleibt überwiegend klar, nur flache Quellbewölkung kann sich am Himmel zeigen, insbesondere über dem Bergland. Niederschläge sind jedoch nicht zu erwarten. „Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen beginnen in der Früh bei milden 11 bis 18 Grad und steigen im Laufe des Tages auf angenehme 22 bis 29 Grad.