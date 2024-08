Taylor Swift äußert sich erstmals nach Konzertabsagen in Wien

Es war ein Schock für alle Taylor Swift Fans! Eigentlich hätte die Pop-Ikone am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten sollen. Aufgrund eines geplanten Terroranschlags wurden die Shows zur Sicherheit aller abgesagt. Damit platzte ein Traum für tausende Menschen: einmal Taylor Swift Live sehen und hören zu können. Wäre der Anschlag umgesetzt worden, wären die Folgen verheerend gewesen. Ein Statement der Künstlerin blieb bislang aus. Auch bei ihren Konzerten in London verlor die Pop-Ikone kein Wort über die Absagen in Wien. Nun aber äußert sich Taylor Swift erstmals auf ihrem Instagram-Account dazu.

Hattest du Tickets für ein Taylor Swift Konzert in Wien? Ja, sogar für mehrere! Ja, bei einem Termin wäre ich dabei gewesen. Nein, ich hab kein Ticket bekommen. Nein, ich bin kein Taylor Swift Fan. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So äußert sich Taylor Swift zur Absage

„Having our Vienna shows cancelled was devasating“ (auf deutsch: Die Absage der Konzerte in Wien war niederschmetternd), schreibt die Sängerin. Vor allem der Grund, der zur Absage geführt hat, erfüllte Taylor Swift mit einem „neuem Gefühl der Angst“ und Schuldgefühlen. Die Pop-Ikone betont jedoch, dass die Entscheidung zur Sicherheit aller richtig war. Es seien nur Konzerte, die zu betrauern waren, und keine Menschenleben. Der Zusammenhalt der Fans nach der Schocknachricht rührte und ermutigte die Künstlerin. „I was heartened by the love and unitiy I saw in the fans who banded together“, schreibt sie. Ihre oberste Priorität war es, die Europatour sicher zu beenden. Ob die Konzerte in Wien nachgeholt werden, dazu äußert sich Taylor Swift nicht. Im Oktober werde sie ihre Tour fortsetzen, zuvor werde sie sich „eine dringend benötigte Pause“ gönnen, hieß es.

Insgesamt drei Konzerte hätte Taylor Swift in Wien gespielt

Im Rahmen ihrer am Dienstagabend in London beendeten Europa-Tour waren ab 8. August insgesamt drei Konzerte im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien geplant. Zehntausende Fans aus der ganzen Welt waren dafür in die Bundeshauptstadt gereist. Nachdem am Vortag des ersten Konzerts zwei Terrorverdächtige festgenommen wurden, die einen Anschlag auf Swift-Fans vor dem Ernst-Happel-Stadion geplant haben sollen, sagte der Veranstalter die Auftritte des Superstars kurzfristig ab. Die „Eras Tour“ von Taylor Swift ist die erfolgreichste Konzerttournee aller Zeiten. Nach einer planmäßigen Pause sind von Oktober bis Dezember weitere Konzerte in den USA und Kanada geplant. (APA/red, 22. 8. 24)

Das Statement (deutsche Übersetzung) Wir haben die Europa-Etappe der The Eras Tour offiziell abgeschlossen. Damit kamen die leidenschaftlichsten Menschenmengen, für die ich je gespielt habe, neue Traditionen in der Show und eine völlig neue Ära hinzu. Es war ein hektischeres Tempo als zuvor und ich bin so stolz auf mein Team/unsere Mitwirkenden, dass sie in der Lage waren, diese Show körperlich aufzuführen und unsere riesige Bühne aufzubauen, sie abzubauen und mit so wenigen Tagen zwischen Erholung und Reisen, Magie zu erschaffen. Sie sind die beeindruckendsten Menschen, die ich kenne, und ich bin so glücklich, dass sie der The Eras Tour ihre Zeit, ihre Energie und ihr Fachwissen gegeben haben. Auf die Bühne in London zu gehen, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Dass unsere Shows in Wien abgesagt wurden, war niederschmetternd. Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einer neuen Angst und einem enormen Gefühl der Schuld, weil so viele Menschen geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen. Aber ich war auch den Behörden so dankbar, denn dank ihnen betrauerten wir Konzerte und nicht Leben. Ich war ermutigt von der Liebe und Einheit, die ich bei den Fans sah, die sich zusammengetan haben. Ich entschied, dass meine ganze Energie darauf gerichtet werden musste, fast eine halbe Million Menschen zu schützen, die nach London kamen, um die Shows zu sehen. Mein Team und ich arbeiteten jeden Tag Hand in Hand mit dem Stadionpersonal und den britischen Behörden, um dieses Ziel zu verfolgen, und ich möchte ihnen für alles danken, was sie für uns getan haben. Lassen Sie mich das klarstellen: Ich werde nicht öffentlich über etwas sprechen, wenn ich denke, dass dies diejenigen provozieren könnte, die meinen Fans bei meinen Shows Schaden zufügen wollen. In Fällen wie diesem zeigt „Schweigen“ tatsächlich Zurückhaltung und Warten darauf, sich zu einem Zeitpunkt auszudrücken, an dem es richtig ist. Meine Priorität war es, unsere Europa-Tour sicher zu beenden, und es ist eine große Erleichterung, dass ich sagen kann, dass wir das geschafft haben. Und dann fühlte sich London wie eine schöne Traumsequenz an. Alle fünf Menschenmengen im Wembley-Stadion waren voller Leidenschaft, Freude und Überschwang. Die Energie in diesem Stadion war wie die größte Umarmung von 92.000 Menschen jede Nacht, und es brachte mich zurück an einen Ort der unbeschwerten Ruhe dort oben.

Häufig gestellte Fragen Wann hätten die Konzerte stattgefunden? Die Konzerte wären am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion gewesen. Warum wurde das Konzert abgesagt? Das Konzert wurde aufgrund eines geplanten Terroranschlags zur Sicherheit aller abgesagt. Bekomme ich mein Ticket rückerstattet? Du hast einen Anspruch auf eine Rückerstattung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.08.2024 um 06:42 Uhr aktualisiert